Цена на социальный хлеб останется прежней

Производители и торговые сети в Липецкой области не будут поднимать цену на социальный сорт ржаного хлеба «Липовский». Он останется в продаже по прежней цене, сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики региона.

С производителями будут вести переговоры и о том, чтобы рост стоимости других сортов ржаных и ржано-пшеничных изделий оказался минимальным. Пока пекари не уточняли, когда это произойдет, добавили в управлении.

Российские эксперты прогнозируют в этом году подорожание ржаного хлеба в среднем на 5-7%. Основные причины – рекордно низкий урожай ржи в целом по стране, повышение цен на услуги ЖКХ, горюче-смазочные материалы и транспортные услуги.

Липецкая область занимает первое место по минимальным ценам на изделия из ржаной и ржано-пшеничной муки в Черноземье. В регионе есть все предпосылки сохранить это лидерство.