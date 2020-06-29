Центр «Мой бизнес» начинает прием первых в регионе самозанятых 1 июля

Режим для самозанятых граждан начнёт действовать в Липецкой области с 1 июля 2020 года. Центр «Мой бизнес» готов принять первых желающих работать по упрощённой схеме. Зарегистрироваться можно онлайн, не посещая налоговую инспекцию.

В качестве самозанятых могут работать те, кто оказывает косметические услуги на дому, специалисты фото- и видеосъёмки на заказ, производящие и реализующие продукцию собственного производства, организаторы мероприятий и праздников, предоставляющие бухгалтерские услуги и услуги по перевозке пассажиров и грузов, работающие удалённо через электронные площадки, сдающие жильё в аренду, а также занимающиеся строительством и ремонтом.

Налог исчисляется по ставке 4% от полученного дохода при работе с физическими лицами, при работе с ИП и юридическими лицами – 6%. Обязательное условие: самозанятые не должны иметь наёмных работников, а их годовая выручка не должна превышать 2,4 млн рублей в год.

Наравне с остальными субъектами малого и среднего предпринимательства самозанятые граждане могут претендовать на получение услуг в центре «Мой бизнес». На данный момент специалисты регионального центра готовы оказать консультационно-информационную поддержку. Самозанятые смогут участвовать в образовательных программах для бизнеса и получать кредитные продукты от Липецкого областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства.