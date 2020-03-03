Центр поддержки экспорта Липецкой области вошел в двадцатку лучших по итогам работы за 2019 год

Стабильный устойчивый рост показывает Центр поддержки экспорта Липецкой области. По итогам работы за 2019 год он вошёл в ТОП-20 и занял 13 место среди 72 регионов Российской Федерации.

Рейтинг составлен Российским экспортным центром. При анализе данных учитывались объёмы экспортных поставок и их география, охват поддержки экспорта в регионе, количество историй успеха, число новых экспортеров, а также ряд других факторов.

Центр поддержки экспорта Липецкой области создан в 2017 году администрацией региона и Союзом «Липецкая торгово-промышленная палата» в рамках государственно-частного партнёрства с целью реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В 2019 году объём поддержанного экспорта в регионе составил 10,9 млн долларов, что в три раза превысило плановые показатели. Компании, включённые в реестр малых и средних предприятий Липецкой области, экспортировали свою продукцию в 39 стран мира, заключив 78 контактов.

«Наращиванию экспорта уделяется особое внимание – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере».