Центры тестирования ГТО возобновили работу 30 июня

В Липецкой области с 30 июня открылись спортивные учреждения и фитнес-центры. Также жители региона могут приступить к выполнению нормативов ГТО в муниципальных центрах тестирования. В регионе работает 21 площадка по выполнению испытаний ГТО. На территории Липецка действуют два центра тестирования: ФОК «Пламя» и СК «Сокол». Приём ведется по предварительной заявке на выполнение комплекса.

Работа центров тестирования будет осуществляться без привлечения зрителей и с соблюдением рекомендаций по профилактике короновирусной инфекции, разработанных Роспотребнадзором. Перед открытием проводится генеральная уборка помещения с применением дезинфицирующих средств, при входе в помещение организованы места обработки рук кожными антисептиками. Уменьшится пропускная способность спортивных сооружений исходя из площади залов для занятия спортом.

Посещение бассейна для плавания по количеству граждан также будет организовано из расчета площади воды дорожки бассейна. Сейчас формируются графики работы центров, актуальная и полная информацию размещена на главной странице сайта управления физической культуры и спорта Липецкой области.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал, что занятия физкультурой и спортом – один из самых доступных способов сделать свою жизнь лучше.