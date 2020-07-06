Центры занятости продолжают информировать ищущих работу граждан по телефонам горячих линий

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Липецкой области, составляет 9 тыс. человек. Как сообщили в управлении труда и занятости региона, этот показатель на 1 июля 2020 года вырос по отношению к 1 марта на 6,5 тыс. человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы также вырос с 0,4% до 1,5% от экономически активного населения. В то же время, это один из самых низких уровней безработицы среди соседних регионов (Рязанская область – 2,4%, Воронежская область – 3%, Тульская область – 2,3%, Белгородская область – 2%).

Основная доля безработных приходится на городское население и составляет 6,9 тысячи человек. Тенденция увеличения численности безработных граждан в рассматриваемом периоде приходится на родителей, имеющих несовершеннолетних детей, – 2,2 тысячи человек, то есть это те граждане, которые на каждого ребенка в период с апреля текущего года получают дополнительно по 3 тысячи рублей.

Также в ходе проведенного анализа выявлено, что наблюдается увеличение численности безработных граждан, которым назначено пособие в минимальном размере, с 415 до 2,9 тысяч человек. Это свидетельствует о том, что за указанный период официально встали на учет в органы службы занятости граждане, которые длительное время не работали, либо работали без оформления трудовых отношений.

Численность работников:

— находящихся на временной удаленной работе, в связи с введением ограничительных мероприятий (карантина) составила 17,6 тысячи человек;

— работающих неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю в связи с введением ограничительных мероприятий (карантина) составила 850 человек;

— находящихся в простое в связи с введением ограничительных мероприятий (карантина) — 2,5 тысячи человек;

— находящихся в отпусках без сохранения зарплаты в связи с введением ограничительных мероприятий (карантина) – 181 человек.

В настоящее время в областном банке вакансий службы занятости имеется 11,7 тысячи вакансий. Для информирования безработных и ищущих работу граждан о вакантных рабочих местах, государственных услугах и мерах поддержки управление труда и занятости Липецкой области задействовало все возможные информационные ресурсы.

Вакансии, поступившие от работодателей в органы службы занятости населения, размещены на официальном сайте управления труда и занятости региона, в информационно-аналитической системе Общероссийская базы вакансий «Работа в России», а также на Интерактивном портале службы занятости Липецкой области, в социальных сетях, в электронных и печатных средствах массовой информации региона. Всем безработным гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости, по электронной почте и WhatsApp направлены пакетные предложения по сезонным рабочим местам предприятий АПК.

Кроме того, проработан вопрос с главами муниципальных образований об оперативном предоставлении сведений о потребности в работниках в органы службы занятости. Особое внимание обращено на вакансии сезонного характера крупных агрохолдингов: ООО ТК «Овощи Черноземья», ООО ТК «ЛипецкАгро», ЗАО «имени 15 лет Октября» и других.

Первоначальная потребность сельскохозяйственных предприятий, в том числе и на сезонные работы составляет 2,6 тысячи работников. Подробное описание характера работ, способов доставки на рабочие места, количество вакансий и контактных телефонов компаний также размещено на официальном сайте управления труда и занятости Липецкой области.

В рамках программы антикризисных мер, которую реализует региональная власть под руководством главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, центры занятости населения обеспечивают информирование безработных и ищущих работу граждан при непосредственном их обращении в службу занятости по телефонам горячих линий. Кроме того, организовано дистанционное собеседование соискателей с теми работодателями, кому нужны работники сезонного характера.