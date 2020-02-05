Творческие клубы из Мазейки и Средней Матренки показали свои таланты на проекте «Социальное дерево»

В Мазейке и Средней Матренке провели очередной этап районного общественного проекта «Социальное дерево». Свои презентации представили творческие клубы и объединения местных сельсоветов. На одной из них побывал глава Добринского муниципального района Сергей Москворецкий.

В фойе Среднематренского ДК — многолюдье. По всему периметру зала разместились небольшие творческие «уголки». И в каждом местные жители рассказывали про свои увлечения, подкрепляя презентации практическими примерами. Столы ломились не от магазинных, а домашних вкусностей. Рукодельницы, певуньи и мастерицы народных промыслов приготовили для членов жюри немало интересного. В кружке «Кукла-Матрешка» решили вспомнить технологию изготовления тряпичных кукол, одетых в юбки, кофты, платки, передники, и селянок в традиционных нарядах. Чтобы изготовить одну Матрешку требуется много терпения. Большинство из них рождаются в единственном экземпляре.

Участники клуба «Надежда» — пенсионеры, которые живут интересной, насыщенной жизнью, встречаются, общаются, полны идей. Воскресная группа «Лучик Веры» собирает под свои «знамена» людей милосердных и бескорыстных. Они уверены, что, даря нуждающемуся радость, протягивая руку помощи ближнему, сами подпитываются здоровьем.

Туристический клуб «Истоки души» проповедует краеведение и спортивный туризм. В плане занятий — походы, соревнования, а самое главное — сбор сведений о трех барских садах, расположенных на территории поселения. Бытует мнение, что тамошняя земля хранит немало исторических тайн.

Несколько лет назад в Средней Матренке прижилась скандинавская ходьба. Раньше народ, встречаясь со «скандинавцами», шутил: «Ой, мы думали комиссия какая-то идет». А теперь знают: это шагают физкультурники.

Любительским объединением «Семейное счастье» руководит мать-героиня Лидия Полянская, мама 13 детей, имеющая областную награду «Слава матери». На вопрос «В чем секрет семейного счастья?» Лидия Евгеньевна отвечает: «Надо уступать друг другу, разделять радость и печаль, строить отношения в семье на взаимной любви, доверии, уважении друг к другу, принимать важные решения на семейном совете. Лучший пример для детей — родители. Чем полнее впитали лучшие качества, тем крепче семейная жизнь».

В этот день калейдоскоп кружков, объединений и клубов удачно дополнили шахматисты, видеоблогеры, художники, писатели, спасатели, кулинары и сельхозтоваропроизводители. Работники животноводческого комплекса ООО «Добрыня» угощали всех сыром, творогом, сливочным маслом, кефиром, йогуртом и ряженкой. Вся продукция была изготовлена из натурального молока, полученного в Средней Матренке.

— Данный проект, — подвел итог обхода глава муниципалитета Сергей Москворецкий, — направлен на объединение людей, формирование у них здоровых привычек и потребностей в активном образе жизни, укрепление преемственности и связи поколений, создание объединений и клубов по интересам, проведение мероприятий, акций, спортивных соревнований.

Очень интересно и креативно представили в этот день свое «Социальное дерево» и жители Мазейского сельского поселения.