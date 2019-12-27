Творческие клубы из Паршиновки и Талицкого Чамлыка представили свои социальные деревья

В Паршиновке и Талицком Чамлыке прошел очередной этап районного общественного проекта «Социальное дерево». Свои презентации представили творческие клубы и объединения местных сельсоветов.

Паршиновцы свое социальное дерево представили на большом плакате в виде развесистой яблони с разноцветными плодами: зелеными, желтыми, оранжевыми и красными. Цвета символизировали четыре основные возрастные категории, а мощная корневая система яблони обозначала семью, начало всех начал.

Скучать в Паршиновке никому не приходится, каждый житель, от мала до велика, в свое свободное время может найти себе занятие по душе. Развить способности помогают, как культработники, так и педагоги. Нравится рыбалка — добро пожаловать в специальное сообщество, любишь петь или вышивать — тоже милости просим. Журналы посещения клубов по интересам, заполненные по всем правилам, лежали на самом видном месте.

В Талицком Чамлыке фойе капитально отремонтированного Дома культуры напоминало многоцветную ярмарку. У каждого оттенка — свой, неповторимый колорит, отраженный в форме небольших досуговых «зон». Женщины пенсионного возраста с удовольствием, не для «галочки», занимаются аэробикой, неподалеку увлеченно играют шахматисты, воспитанники секции дзюдо показывают свое мастерство на татами. Девятиклассник играючи справляется с тяжелой гирей, его однокашник с завязанными глазами разбирает и собирает автомат Калашникова. Девочки из филиала детской школы искусств акапельно, то есть — без аккомпанемента, поют красивую песню о родине. Повсюду поделки из различных материалов, глиняные игрушки и сувениры, настоящие мини-валенки, задушевные песни под гармонь. После презентации всех пригласили на концерт.

На новогодней елке в фойе ДК, вместе с привычными украшениями, расположились открытки и фотографии, на которых отображены основные этапы развития местного «Социального дерева». И это не случайно, ведь основная суть проекта в том и заключается, чтобы властные и общественные структуры совместно создавали новые группы, среда в которых была бы не формальной, а живой.