«Тёща меня любила больше дочки!»

Александр Иванович и Галина Борисовна Шатовы в этом году, 12 июля, отметят 40-летие совместной жизни. Много воды за это время утекло, только одно осталось неизменным: их тёплые отношения друг к другу и своим детям.

ИГРАЛИ В ЛАПТУ И ВЛЮБИЛИСЬ

Местные жители, ходившие в одну Хворостянскую школу на учёбу с разницей в 4 года, они всё-таки узнали друг друга не там, а на лугу, где в одной команде играли в лапту.

— Это было в апреле, только-только появились первые проталины, — вспоминают супруги. — И, как тогда это было повсеместно, ребятишки собрались играть в лапту. — Саша только вернулся из армии, — продолжает Галина Борисовна, — а я приехала домой на выходной из техникума, где училась на химика-бактериолога. Вместе со школьниками в тот день носились по лугу. Весело! Так и познакомились, а потом стали встречаться, правда, недолго: решили сразу пожениться.

12 июля 1980-го года. День свадьбы. Уже 40 лет живут супруги Шатовы душа в душу.

БЕЗ ДЕТЕЙ — ДОМ ПУСТОЙ

Ровно через год после свадьбы в молодой семье появится пополнение: родится сын, какого мама назовёт, по её собственному признанию, в честь мужа. Потом ещё две дочки появятся на свет.

По словам хозяйки дома, она всегда хотела быть многодетной матерью: сама росла одна у родителей. Скучно было. Завидовала в детстве тому, у кого много ребятишек в семье.

Сейчас старший Александр служит в полиции, живёт в Тамбове, дочка Татьяна далеко от родителей не стала уезжать: поселилась в Хворостянке и тоже многодетная мамочка, а младшая, Наталья, имеет двух детей, обосновалась в Липецке.

— Сейчас, когда дети с внуками съедутся, — красота! — говорят родители. — Хоть с ними и устанешь, конечно, но без детей — полная скука. И дом пустой. Хорошо, что Татьяна от нас близко, и её ребятишки чаще других к нам наведываются, особенно младший дошкольник Максим.

Младший Максимка — самый частый гость у бабушки с дедушкой.

Галина Борисовна и Александр Иванович в окружении самых родных и близких.

ВСЯ ЖИЗНЬ — В ТРУДЕ

Отец с матерью, чтобы их дети ни в чём не нуждались, содержали огромное хозяйство: по несколько голов крупного рогатого скота, более десятка поросят, а также дойных коз, как они выразились, из-за внуков. Птицы всякой во дворе! Сами тоже дома без работы не просиживали: Галина Борисовна, не доучившись в техникуме по специальности, в родном хозяйстве «Советская Россия» свекловичницей трудилась, потом — соцработницей, последние годы, до выхода на пенсию, — на сахарном заводе. Александр Иванович — механизатор, стаж — 40 лет. После армии немного на стройке побыл, а потом на одном месте — более трёх десятков лет.

Во время своей работы надо было ещё успеть на зиму корм заготовить скотине. Очень тяжело, особенно в дождливое лето. Однако руки никто не опускал. Дети подросли, тоже стали выходить на огород и подворье.

— Но особенную помощь мне оказывала моя тёща, — рассказывает хозяин дома, — она была золотой женщиной. Меня, зятя, любила больше родной дочери, души во мне не чаяла. Ну и я, правда, для неё на всё был готов, ни в чём не отказывал, если требовалась ей моя подмога.

— Да, моя мама, — вспоминает Галина Борисовна, — всегда прибегала в сенокос и говорила: «Надо Саше помочь!». Никогда, бывало, не скажет: «Гале пойду подсоблю», только — Саше, причём все годы. Такое, конечно, редко бывает, чтоб тёща любила зятя больше родной дочки. И я это чувствовала. Потом такое отношение к супругам детей и мне передалось: я тоже очень люблю своих зятьёв и невестку.

Тёплое отношение к снохе и зятьям, разумеется, даёт хорошие результаты: дети с семьями на праздники всегда стремятся в родительский дом, тем более что их мама и бабушка слывёт гостеприимной хозяйкой, умеющей хорошо готовить.

— Однажды сели за стол, — смеясь, вспоминает Александр Иванович, а я говорю: «Вот, пожалуйста, угощайтесь, Галина Борисовна приготовила!», а внук, на тот момент знавший бабушку, как просто Галю, говорит: «Не знаю, как там ваша Галина Борисовна, а наша бабуля лучше готовит!».

Когда родилась первая внучка, то радости деда Саши не было предела!

«Я БЛАГОДАРЮ БОГА ЗА МУЖА»

— Что Вы считаете самым важным в семейной жизни? — спрашиваю у главы этого дома.

— С женой не надо спорить — это главное. Всё равно ведь будет, как она задумала, — в шутку признаётся Александр Иванович, — а если серьёзно, то, как ни банально это звучит, всё начинается с любви. Если любишь человека, то и сделаешь всегда, как он просит, причём и проблем-то из-за этого никаких у меня не возникало и не возникает.

— И ещё важно взаимопонимание, умение и желание пойти на уступки, — добавляет Галина Борисовна. — Мы практически не ругаемся: не про что как-то, слава Богу.

И в конце нашей беседы она произнесла, наверно, самое тёплое признание в присутствии мужа:

— Я на женскую судьбу не жалуюсь. Саша всегда не только работал, но и подрабатывал. Всё — в дом, детям, в семью. Он замечательный человек и папа для детей. Я благодарю Бога за мужа.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора и из архива семьи Шатовых.