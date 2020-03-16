У четырех жителей Чаплыгинского района не подтвердился диагноз коронавируса

Четыре жителя Чаплыгинского района прошли обследование на наличие коронавируса. Результат – отрицательный. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Необходимость проведения обследования чаплыгинцев возникла после их контакта с человеком, у которого подозревали коронавирусную инфекцию. Люди вместе ехали в поезде.

Сейчас четверо жителей Чаплыгинского района находятся в обсерваторе. За ними ведётся медицинское наблюдение.

На сегодняшнее утро новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области не выявлено.

3 человека находятся на лечении. В обсерваторе находятся 30 человек из числа лиц, тесно контактировавших с заболевшими. Они здоровы. Симптомов коронавирусной инфекции не выявлено.

Организовано ежедневное медицинское наблюдение на дому за лицами, прибывшими из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и за людьми, контактировавшими короткое время с лицами, находящимися в обсерваторе. Симптомов заболевания ни у кого не выявлено.