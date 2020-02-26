У первоклассницы отобрали золотую цепочку. Прокуратура настояла на возбуждении уголовного дела

Прокуратура Добринского района добилась возбуждения уголовного дела в отношении жительницы п. Добринка, которая отобрала золотую цепочку у первоклассницы.

Так, малолетняя В. находилась в гостях у своей малолетней подруги Г. Там между ней и жительницей п. Добринка совершеннолетней Н. произошел разговор, в ходе которого последняя указала на то, что В. должна отдать свою золотую цепочку. Девочка отказалась это сделать, после чего злоумышленница, ударила ту и пояснила, что не нужно с ней так разговаривать. Затем она самостоятельно сняла с шеи золотую цепочку, пообещав передать её матери малолетней.

В тот же вечер злоумышленница расплатилась цепочкой с таксистом за оказанные им услуги извоза.

При проведении доследственной проверки следователь СО ОМВД России по Добринскому району, не обнаружив состава преступления в действиях Н., вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Прокуратура Добринского района не согласилась с таким решением следователя, в результате чего по требованию прокурора постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено и возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ», — поделился с редакцией А.А. Голобородько, заместитель прокурора, младший советник юстиции.