У продавщицы в Добринском районе украли велосипед

28 января в ОМВД России по Добринскому району обратилась 34-летняя гражданка с заявлением о хищении ее велосипеда. Женщина сообщила, что работает продавцом в магазине, а добирается на работу на велосипеде. Так и в этот день, приехав на работу, оставила свой двухколесный транспорт в тамбуре магазина, откуда впоследствии он был похищен.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый в хищении чужого имущества. Им оказался неработающий ранее судимый 44-летний житель Добринского района.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Липецкой области.