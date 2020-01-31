Участники акции «Письмо Победы» поздравят земляков-ветеранов

Всероссийская акция «Письмо Победы» стартует в Липецкой области. 3 февраля в 14:00 часов в конференц-зале управления молодежной политики региона юноши и девушки встретятся с ветераном Великой Отечественной войны Генриеттой Петровной Буевой.

Глава региона Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность сохранения памяти о подвигах наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.

«Героизм предков − пример для юного поколения. Наш долг − передать молодежи уважение к великой истории нашей страны», − подчеркивает руководитель области.

Молодые участники встречи смогут написать поздравление для земляков-ветеранов с приближающимися праздниками − Днем защитника Отечества и Международным женским днем. Письма будут вручены адресатам лично накануне праздников.

Акция, которая продлится до 8 марта, направлена на сохранение преемственности поколений, приобщение молодежи к изучению истории Отечества, воспитание в духе патриотизма и уважения к ключевым событиям прошлого страны. Организаторы − Липецкое региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и ресурсный центр добровольчества Липецкой области на базе управление молодежной политики.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию РФ подчеркнул большое значение волонтерского движения в подготовке мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Великой Победы.