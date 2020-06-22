Участники программы «Городские практики» представили концепции комплексного развития общественных пространств

В Липецке завершилась серия просветительских интенсивов «Городские практики». В ней приняли участие 47 профессионалов в сфере комплексного развития городов: архитекторы, девелоперы, сотрудники администрации муниципальных районов области, департамента градостроительства и архитектуры, дизайнеры.

В областном центре программа была организована совместно с управлением строительства и архитектуры Липецкой области и впервые проходила в режиме онлайн. В формате лекций, дискуссий и практических упражнений участники поработали с инструментами городской антропологии, офлайн и онлайн-форматами вовлечения жителей, стратегиями медиа сопровождения проектов, транспортного планирования и пространственного анализа, а также познакомились с успешными кейсами развития городской среды.

Липецк уже активно преображается: благоустраиваются общественные пространства, магистрали, идет работа над созданием дизайн-кода улиц. Главная задача – сделать город красивым городом и комфортным для жизни.

В рамках учебного проекта участники программы «Городские практики» представили концепции комплексного развития для трех территорий: Молодежного парка, Каменного лога и Соборной площади, предварительно изучив ключевые планировочные решения и инструменты создания комфортной городской среды.

Для парка Молодежный разработали новую планировочную структуру пространства и два основных сценария развития — регулярный и событийный. Для Соборной площади прозвучали идеи реорганизовать парковки, заменить освещение, добавить малые архитектурные формы. Каменный лог проектные команды предложили разделить на функциональные зоны: семейного отдыха, спортивную, для выгула собак, для барбекю и тихого отдыха, и обеспечить связность через создание экотроп и веломаршрутов.

«Двухнедельный семинар, посвященный обмену знаниями и мнениями, прошел успешно, и образовательный продукт получился очень хороший. Подобные мастер-классы показывают, что у нас есть общие взгляды на развитие области, и мы движемся в правильном направлении — отметила главный архитектор Липецкой области Наида Исматулаева.

«У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – И мы стремимся, чтобы наш дом и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно».

«Городские практики» — часть программы Архитекторы.рф, которую реализует ДОМ.РФ в стратегическом партнерстве с Институтом «Стрелка» при поддержке Правительства страны и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.