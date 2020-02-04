В регионе

Участники заседания общественного совета обсудили реализацию новых мер социальной поддержки в Липецкой области

9 минут назад
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Реализация новых мер социальной поддержки жителей Липецкой области стала основной темой первого в 2020 году заседания общественного совета при региональном управлении социальной защиты населения. Особое внимание было уделено социальному контракту.

Как сообщили в региональном управлении социальной защиты населения, Липецкая область – один из первых регионов среди участников пилотного проекта, направленного на снижение уровня бедности, где уже заработал новый механизм оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта. О том, какая работа была проведена и что ещё предстоит сделать, участникам общественного совета рассказала заместитель начальника управления социальной защиты населения Липецкой области Ирина Завьялова.

Участники общественного совета положительно оценили опыт работы управления и высказали мнение, что необходимо усилить взаимодействие  в плане информирования населения о новых мерах поддержки, в том числе в рамках областной информационной акции «Люби сердцем. Дари жизнь. Живи долго».

«В этом году в Липецкой области выплаты по соцконтрактам увеличились в несколько раз. Мы очень рассчитываем, что эта программа поможет снизить уровень бедности», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

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