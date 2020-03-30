Ученики 5-8 классов подключились к школьной образовательной платформе Сбербанка

Школьники Липецкой области с сегодняшнего дня подключились к школьной образовательной платформе Сбербанка. Технологическое решение банка будет доступно ученикам 138 школ региона.

«Образование наших детей является основной успешного будущего, – подчеркнул президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. – Нет ни одной причины, которая заставила бы нас отказаться от приоритетности обучения школьников. Угроза распространения коронавируса стала дополнительным стимулом для скорейшего внедрения цифровой образовательной платформы. Сложности предоставляют нам новые возможности и Сбербанк вместе с главами семи регионов страны подключает более 500 тысяч школьников к цифровой платформе, которая, уверен, повысит качество образования и, что не менее важно, усилит их интерес к обучению».

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отметил: «В новых условиях это хорошая возможность освоить современный дистанционный формат обучения и оценить эффективность цифровых образовательных ресурсов. Платформа Сбербанка даст возможность ученикам понять важность самообразования, учителя смогут пользоваться различными учебными ресурсами и материалами. А родители смогут участвовать в процессе образования своих детей и следить за их успеваемостью».

Сбербанк предоставил более чем тысяче школ в разных городах страны цифровое решение для обеспечения беспрерывной работы по освоению учебной программы. Пилотная образовательная инициатива по запуску полного цикла дистанционного обучения на школьной цифровой платформе (входит в программный портфель Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее») поддержана Министерством просвещения РФ и губернаторами семи субъектов России. Проект охватит 500 тысяч школьников.

Обучение в дистанционном формате доступно для учеников 5-8 классов Калининградской, Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областей, а также Республики Татарстан. На платформе школьники смогут изучать все предметы как минимум до ликвидации угрозы распространения коронавируса. Обучение будет бесплатным и для школ, и для детей. В планах Сбербанка – предоставить возможность обучения на платформе детям по всей стране.

Помимо необходимого сегодня дистанционного формата платформа даст образовательным организациям регионов целый ряд преимуществ. В частности, учителя смогут быстрее готовить и проверять задания, оперативно давать обратную связь ученикам по изучаемому материалу, автоматически формировать внутреннюю отчетность по образовательному процессу, общаться с детьми и родителями онлайн.

На платформе представлены самые актуальные учебные методические комплексы, в том числе группа компаний «Просвещение» предоставила бесплатный доступ к электронным версиям учебников, входящим в Федеральный перечень.

Задания на платформе представлены в разных форматах – в виде текста, видео, графиков, интерактивных материалов. В платформе заложены инструменты для развития у школьников навыков XXI века – умения ставить цели и достигать их, понимать себя и других, быть креативными и критически мыслить, сотрудничать и работать в команде, решать проблемы и задачи.