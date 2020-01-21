Ученики липецких школ соревновались в конкурсе профессионального мастерства

Детский конкурс профессионального мастерства в номинации «Плотник. Столяр (строительный)» прошел накануне в Липецком индустриально-строительном колледже. Восьмиклассники школ №42 и 63 областного центра соревновались в умении работать с деревом.

Конкурс «Лучший по профессии» организовал Союз строителей Липецкой области. 20 минут участникам отвели на демонстрацию теоретических знаний и три часа – на выполнение практического задания: каждая команда должна была смастерить забор, скамейку и колодец. Все сделанное руками конкурсантов будет передано в один из детских садов города.

Главным критерием оценки изделий была точность сборки. Победителем соревнований стала команда школы №63, которая завоевала переходящий Кубок конкурса. Все участники смотра получили медали, дипломы и ценные призы.