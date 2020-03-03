Учащиеся начальной школы будут обеспечены бесплатным горячим питанием с сентября 2020 года

Глава региона Игорь Артамонов оценил организацию школьного питания. Он побывал в школе №55 областного центра. Здесь обучаются 740 детей, в школе работает столовая, рассчитанная на 150 мест, обеды готовят самостоятельно. Игорь Артамонов лично оценил вкус блюд и пообщался с учащимися, которые также рассказали, что довольны школьным питанием.

«Мы очень внимательно изучаем, как организовано школьное питание. Собираем информацию, детально анализируем типы организации питания. Одни школы готовят сами, другие только разогревают еду, которую им привозят. Важен контроль качества. Будем изучать стоимость, хотим, чтобы качественные продукты для детей закупались у местных производителей», — отметил Игорь Артамонов.

Согласно поручению Президента РФ с 1 сентября 2020 года во всех школах должно быть обеспечено бесплатное горячее питание учащихся начальных классов. Липецкая область готова обеспечить бесплатным горячим питанием учеников начальной школы в сентябре этого года. Специальная комиссия проверяет школьные пищеблоки, столовые, формируется план дополнительных мероприятий по модернизации питания. Бесплатное питание будут получать около 52 тысяч школьников начальных классов. Для этого потребуется около полумиллиарда рублей в год.

Сегодня 100% учащихся обеспечены горячим питанием: 42,4% школьников охвачены одноразовым горячим питанием, 57,6% получают двухразовое питание. Обучающиеся на дому получают денежные выплаты на питание. В 2020 году из областного бюджета на обеспечение учащихся горячим питанием выделено 471,6 млн. рублей.