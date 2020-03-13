Учения прошли в Липецком авиацентре

В Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России имени В.П. Чкалова прошло лётно-тактическое учение с авиационным частями, дислоцированными в Липецкой, Московской и Нижегородской областях, сообщает Lipetskmedia.

Были задействованы самолеты истребительной и бомбардировочной авиации Су-35с, Су-30см, Су-34, МиГ-31 и МиГ-29. Всего более 20 единиц авиационной техники. В ходе учения лётчики отработали перехват воздушных целей, а также нанесение авиационного удара по наземным целям. Для этого на полигоне Погоново в Воронежской области были представлены мишени, имитирующие укрепления, пункты управления и объекты аэродрома условного противника.

Завершилось учение практическим бомбометанием в составе пар и звеньев. Боевое применение авиационных средств поражения выполнялось на высотах 600 и 900 метров. В рамках розыгрыша практических действий экипажи самолетов Су-30см и Су-35с также отработали истребительное сопровождение и прикрытие ударной авиационной группы.

«Липецкий авиацентр — кузница первоклассных пилотов. Наши лётчики – одни из лучших в стране и в мире. Они обеспечивают надёжную защиту воздушных рубежей Родины, с большим профессионализмом и героизмом выполняют поставленные задачи», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.