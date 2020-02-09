Ученые Липецкой области получили премии накануне Дня российской науки

Прием, посвященный Дню российской науки, прошел в администрации Липецкой области. Областные премии ученым вручили заместитель главы региона Анатолий Якутин и заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов Василий Мурузов.

В этом году восемь лауреатов областной премии имени С.Л. Коцаря представляют Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина и Липецкий государственный технический университет. Интересы их научных исследований лежат в плоскости технических, гуманитарных и естественных наук.

С 2016 года в Липецкой области вручается областная премия имени Н.Г. Басова за значительный вклад в развитие и популяризацию науки. Лауреатами областной премии имени Н.Г. Басова за 2019 год стали трое ученых из Липецкого государственного технического университета, Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина и Липецкого государственного педагогического университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

Основными направлениями научной деятельности для ученых Липецкой области являются исследования в области инноваций и нанотехнологий, черной металлургии, генезиса и эволюции историко-культурного наследия Центрального Черноземья, экологии, селекции, генетики, биотехнологии, агрохимии. Научные коллективы и исследователи Липецкой области активно участвуют в международных, федеральных и региональных научных форумах, программах, конкурсах грантов, успешно ведут разработки на хоздоговорной основе, вносят значительный вклад в создание и развитие Липецкой научно-педагогической школы по подготовке специалистов всех уровней.