Учителем года в Добринском районе признали Романа Куликова из второй школы

Состоялся муниципальный конкурс профессионального мастерства среди учителей Добринского района. В нем приняли участие 5 педагогов: Беляева Любовь Ивановна — учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Верхняя Матренка, Воробьева Татьяна Николаевна — учитель технологии МБОУ «Гимназия имени И.М. Макаренкова» с. Ольговка, Денисова Елена Геннадьевна — учитель физики МБОУ «Лицей №1» п. Добринка, Куликов Роман Викторович — учитель физической культуры МБОУ СОШ №2 п. Добринка, Попова Юлия Васильевна — учитель начальных классов МБОУ СШ п. Петровский.

Учителя продемонстрировали надпредметные компетентности и умение формировать целостную картину мира на учебном занятии в незнакомом классе, поделились своим профессиональным опытом.

Победителем конкурса признан учитель физической культуры МБОУ СОШ №2 п. Добринка Куликов Роман Викторович, который станет представлять наш район в конкурсе «Учитель года — 2020» на областном уровне. Желаем победы!