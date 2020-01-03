Учительница из Добринки уехала преподавать русский язык в Лаос

Работавшая в лицее №1 п. Добринка учитель русского языка и литературы Татьяна Алексеевна ЖОРЖИКОВА, два года назад ставшая победительницей конкурса «Учитель года», сейчас преподаёт свой предмет в Лаосе.

КАКИМ ВЕТРОМ ЗАНЕСЛО?

— Расскажите, как Вы там оказались?

— В 2017 году в лицей пришло письмо из Департамента кадров МИДа России (отдела кадров заграншкол) о наборе учителей в резерв. Я долго сомневалась, думала и почти в последний момент отправила анкету, не веря в удачу начатого дела. Но буквально спустя 3 месяца мне позвонили из Москвы (до этого был отбор на уровне области) и предложили вакансию учителя русского языка и литературы в Лаосе.

— Вы не испугались ехать так далеко? Не пожалели потом?

— Сказать, что было интересно и в то же время страшновато, — это ничего не сказать! Масса вопросов, сомнений терзали мою душу, ведь я до этого никогда не была заграницей. Но желание увидеть мир и показать его сыну, испытать свои силы, да и что-то изменить в жизни взяло верх над моими сомнениями. Так, 26 августа 2018 года я впервые ступила на лаосскую землю, в нынешнем году сделала это повторно. И не жалею!

— Где именно Вы там трудитесь? Как Вас встретили?

— «Сабаади!» — именно так меня впервые приветствовали гостеприимные жители солнечного Лаоса. Я приехала здесь работать в средней школе при Посольстве России. Школа, где я работаю и учится мой сын Алексей, осуществляет тот же образовательный процесс, что и в России. Уроки — по 40 минут, перемены — по 10, большая — 20 минут. В классе от 2-х до 8 человек, всего — 51 ребёнок. Наряду с русскими детьми получают образование и дети других национальностей: лаосцы, вьетнамцы и монголы. Очень интересно проводить уроки в классе, в котором учатся дети разных национальностей.

— Местный язык не думаете освоить?

— Нет! Он сложный. Кстати, у них отсутствуют звук «р» и все шипящие…

А ИМ ВСЁ РАВНО!

— Лаосцы сильно отличаются от нас, европейцев?

— Больше всего нас поразило дружелюбие и спокойствие лаосцев. Нам есть чему у них поучиться! Жители всегда улыбаются и не раздражаются от нашего незнания их языка. Всегда готовы оказать помощь. У них есть такая коронная фраза: «Бопи няу!», что означает «всё равно, без разницы».

— С какими-то трудностями там столкнулись?

— Прежде всего, с жарой, какая донимала днём и ночью. К температурному режиму мы привыкли только спустя несколько месяцев. Во Вьентьяне — столице Лаоса, где мы живём, дневная температура поднимается до +45 °C. Самые холодные месяцы в низине — декабрь и январь, когда днем — до +27 °C, ночью же — до +13. А в этом году со 2 декабря температура по ночам опускается до +8 градусов. Это очень холодно для такой страны!

— Испытали то самое чувство тоски по Родине?

— Мы с сыном живём на территории Посольства России, в маленьком, красивом и уютном уголке нашей Родины. Именно так мы называем это место. Находясь так далеко от России, я испытала истинное чувство любви и патриотизма к своей стране.

СТРАНА МИЛЛИОНОВ СЛОНОВ

— Лаос — страна «миллионов слонов», так она называлась когда-то. Знаю: Вы дома собирали фигурки слонов. Согласитесь, ничего в этом мире не бывает случайным?

— Конечно! Я их собирала в то время, когда, разумеется, и думать не могла об этом государстве.

— Получилось, что они «выполнили» Вашу заветную мечту…

— Статуэток у меня около 60… Приехав в Лаос, я ни на минуту не забывала о реализации своей давней мечты: увидеть слонов. Всё-таки на самом деле не зря же судьба меня отправила именно в эту страну! И такой день настал: мы отправились на их ферму. Это поистине удивительные и умные животные!

— Что-то новое о них узнали?

— Нам сказали, что слоны обладают исключительной памятью: помнят места водопоя и кормежки на многие километры вокруг, запоминают людей, узнают своих сородичей после долгой разлуки. В неволе они терпеливы к плохому обращению, но, в конце концов, впадают в ярость. Известно, что эти животные могут переживать различные эмоции: грусть, радость, печаль, гнев. Также они способны смеяться. Встреча с ними оставила у меня с сыном столько положительных эмоций!

ЗИМА ЕСТЬ, СНЕГА — НЕТ

— Ваши подопечные готовятся к новогодним праздникам или все на каникулах разъезжаются с родителями?

— Каникулы тут с 28 декабря по 8 января. Школа всегда активно готовится к встрече Нового года. Проводится театрализованное представление в актовом зале, а праздничный хоровод — в Белом зале Посольства. Будет красивая искусственная ель, много подарков… Но не будет только снега. И мы себя успокаиваем: так ведь и в России на Новый год его может тоже не быть! Мы тут по нему очень скучаем.

— Аборигены отмечают Новый год по-особому или так же, как и мы?

— У них Новый год — в апреле, называется «Пимай». В этот день все обливаются водой. Считается, что вода смывает все грехи и делает человека счастливее.

— Как здорово! А Вы успели «смыть грехи»?

— В Посольстве все обливались, я не попала. В наступающем году планирую. А также в этот день выезжают в город на машинах и обливают друг друга из водяных пистолетов. Сын Алексей с радостью в этом участвовал.

Беседовала Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.