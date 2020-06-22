Учитель из Добринки задала вопрос о ПДД и стала победителем в областной акции

В Липецкой Госавтоинспекции назвали победителей акции «ПДД знаю сам – научу другого». Она проходила в дистанционном режиме. В течение мая участники мероприятия присылали в группу «Союз ЮИД Липецкой области» в социальной сети Вконтакте иллюстрированные вопросы по Правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге. В них конкурсанты затронули темы использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, правил проезда перекрестков, а также обязанности пешеходов и велосипедистов.

Акция вызвала большой интерес не только у детей. С большим энтузиазмом к ней присоединились и педагоги. В оргкомитет поступили около 200 работ из всех городов и районов Липецкой области.

Участники старались творчески подойти к выполнению конкурсных заданий. Активно использовали компьютерную графику, применяли разнообразные формы декоративно-прикладного творчества.

В числе победителей – Ирина Ростовцева, учитель английского языка из лицея №1 п. Добринка, особенно запомнилась организаторам. Она подготовила свой видеовопрос с элементами мультипликации.

По окончании ограничительных мер, связанных с короновирусной инфекцией, дипломы и грамоты будут направлены в муниципальные органы образования. А лучшие работы в дальнейшем планируется применять в дальнейшем при проведении различных пропагандистских акций и мероприятий.