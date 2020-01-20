Учителям доплатят за классное руководство

Ближе всего к ученикам – их классные руководители. Такая постоянная каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей, — это огромная ответственность, и она, конечно, требует особой подготовки наставников и их особой поддержки. Владимир Путин предложил уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей за счет средств федерального бюджета. Все действующие региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены.

Елена ЛАЗУТИНА, учитель Добринской средней школы № 2:

— Быть классным руководителем – большая ответственность и дополнительная нагрузка. По большому счету мы становимся для детей вторыми мамами. И это не просто оборот речи. Классный руководитель часто слышит от своих коллег: «А вот ваши дети…» И действительно, переживаю за них не меньше, чем за своих собственных. Мы координируем работу с детьми, родителями, учителями-предметниками. Если в семье возникают вопросы, связанные с воспитанием ребенка или его успеваемостью, родители в первую очередь обращаются к классному руководителю, просят помочь.

Воспитание на самом деле нелегкий труд. Сколько сил и души нужно вложить в пятиклашек, чтобы к выпускному классу они стали умными, воспитанными, готовыми к трудностям самостоятельной взрослой жизни! Мои нынешние воспитанники уже третий класс, у которых я стала наставником. Воспитательная работа с ними ведется по всем направлениям: духовно-нравственное, патриотическое, по формированию навыков здорового образа жизни. Все это выходит за рамки общения в школе. Например, в качестве поощрения и формирования командного духа по окончании учебного года мы со своим классом идем в поход, а совсем недавно всем дружным коллективом сходили в кино.

Хорошо, что сейчас стали больше внимания уделять именно воспитанию, вот даже на таком высоком уровне заметили, хотя, честно говоря, для учителей он никогда не уходил с повестки дня. Несомненно, что основная роль отводится все же семье, но и школа играет не последнюю роль в становлении личности ребенка. Доплата за классное руководство есть и сейчас, но если она увеличится, как было обещано, будет очень хорошо.