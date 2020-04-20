Удар скалкой оказался смертельным. Молодую женщину из Добринского района будут судить за убийство родственника

Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летней жительницы Добринского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, вечером 10 июля 2019 года обвиняемая в ходе конфликта с находившимся в состоянии алкогольного опьянения двоюродным братом, пытавшимся проникнуть в дом, где спрятались от него жена с детьми, нанесла ему удары деревянной скалкой по голове. Остановив таким образом 36-летнего родственника-дебошира, разбившего стекло в доме, женщина причинила ему открытую черепно-мозговую травму.

Потерпевший был госпитализирован в районную больницу, где, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, впоследствии скончался.

Признание обвиняемой своей вины вместе с собранной следствием достаточной доказательной базой позволило направить уголовное дело для рассмотрения в суд, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Липецкой области.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.