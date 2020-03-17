Уголовным преследованием закончилось свидание двух жителей Добринского района

Женщина из мести обвинила своего собутыльника в избиении. Все началось с того, что жительница Добринского района встретила на ст. Плавица своего знакомого, который помог ей поднести вещи. Затем эту услугу они решили «обмыть». А на следующий день женщина сделала заявление в полицию, сказав, что знакомый ее избил и забрал деньги.

Объективно заявление ничем не подтверждалось, телесные повреждения отсутствовали, а спустя некоторое время женщина призналась, что оговорила знакомого из мести. По результатам доследственной проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Однако действия заявительницы, ложно обвинивший неповинного человека в совершении преступления, правовой оценки дано не было. В этой связи прокурор направил соответствующие материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного доноса.

Прокуратура Добринского района разъяснила, что в соответствии со ст. 306 УК РФ заведомо ложный донос о совершении преступления наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В случае обвинения, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения, виновное лицо наказывается принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 6 лет.