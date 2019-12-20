Ушел из жизни главврач Добринской районной больницы Александр Дарьин

19 декабря на 63-м году ушел из жизни Дарьин Александр Викторович, главный врач ГУЗ «Добринская ЦРБ», заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук. 38 лет своей деятельности Александр Викторович посвятил здравоохранению Добринского района.

Александр Викторович родился в 1957 году в селе Нижний Карачан Грибановского района Воронежской области и после окончания Воронежского медицинского института всю жизнь преданно служил добринской земле. Начав с должности хирурга Добринской районной больницы, Александр Викторович стал заведующим хирургическим отделением участковой больницы п. Петровский, а с 1998 года в течение 21 года бессменно руководил Добринской районной больницей, вложив в нее душу и сердце.

За время его работы в должности главного врача районная медицина поднялась на качественно новый уровень. Особое внимание Александр Викторович уделял подбору кадров, от профессионализма которых в значительной степени зависело качество медицинского обслуживания населения.

Параллельно с трудовой и общественной деятельностью Александр Викторович принимал активное участие в политической жизни Липецкой области и района. Избирался депутатом районного Совета депутатов, депутатом областного Совета депутатов четвертого, пятого и шестого созывов, являлся членом комитета по социальным вопросам, входил в состав фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Личные заслуги А.В. Дарьина отмечены высокой наградой – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, многочисленными наградами области и района, его имя занесено в Книгу почета Липецкой области.