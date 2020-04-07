Усманская компания «Фрагария» предлагает местным фермерам партнерство

Компания «Фрагария», специализирующаяся на шоковой заморозке ягод и фруктов, реализует программу по взаимодействию с крестьянско-фермерскими хозяйствами. Любой желающий, имеющий в собственности или аренде земельные участки не менее 50 соток, может заключить договор о сотрудничестве и стать партнёром предприятия.

В настоящее время заключено свыше 20 договоров, ожидается партнёрство более чем с 70 фермерами, которые будут выращивать клубнику, брокколи, сладкую кукурузу, сообщает ТРК «Липецкое время».

«Фрагария» является главным поставщиком замороженных ягод и фруктов в регионе. Несмотря на сложную эпидемиологичесую ситуацию, компания без перебоев обеспечивает потребителей своей продукцией. На предприятии выполняются необходимые санитарные меры, введён контроль за состоянием сотрудников.