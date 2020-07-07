В 11 районах области появились новые объекты благоустройства

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Липецкой области благоустраиваются сельские территории. На начало июля текущего года с области уже появился 31 новый объект. В основном это детские игровые и спортивные площадки, но не только, сообщили в региональном управлении сельского хозяйства.

Так, в слободе Покрово-Казацкой Лебедянского района и в селе Новоникольском Данковского района обустроили хоккейные площадки, в селе Солдатское Тербунского района осветили территорию пешеходных дорожек, а в селе Кривополянье Чаплыгинского района создали 33 площадки накопления твердых коммунальных отходов.

В Данковском районе в селе Теплое появилась новая зона отдыха – сквер перед ДК, в поселке Маяк Елецкого района устроили тротуарные дорожки в парке семейного отдыха, а в поселке Дружба Становлянского района – пешеходные дорожки. Еще в одном селе Елецкого района, Каменском, обустроили беговые дорожки на стадионе.

На создание этих объектов из всех источников финансирования было выделено около 42 млн рублей. Из них 29,1 млн – средства федерального и областного бюджетов. Также на эти цели направили средства местных бюджетов и внебюджетные поступления.

В Липецкой области большое внимание уделяется комплексному развитию сельских территорий.

«В каждом из 18 районов продолжается благоустройство сел. В этом году в целом возведут более 120 новых объектов», – рассказал начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих.

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» рассчитана на 2020-2025 годы и включает несколько направлений. В ходе благоустройства сельских территорий Липецкая область из федерального бюджета получит 83,6 млн рублей. Еще 32,5 млн рублей предусмотрено в областном бюджете. Еще почти 50 млн составят ассигнования местных бюджетов и внебюджетные средства.