В 2019 году Добринский районный суд был признан одним из лучших в Липецкой области

— Галина Михайловна, по каким критериям оценивают работу судов?

— Оперативность и качество рассматриваемых дел — вот два основных показателя, которые рассказывают о нашей работе. По некоторым позициям они оказались выше среднеобластных. Например, всего 4 суда, в том числе и Добринский, сработали в минувшем году со стопроцентным качеством по рассмотрению уголовных дел. Не было ни одного отмененного приговора.

Мы первые по утверждаемости решений по гражданским делам; 99,3% (областной показатель — 98,4%). Из 401 рассмотренного дела было обжаловано 39 судебных решений, а отменено всего два, одно решение было изменено. В Добринском суде стопроцентная утверждаемость по решениям административных дел по кодексу административного судопроизводства. Что касается оперативности, то с этим у нас тоже все в порядке: все гражданские дела рассматриваем в срок до трех месяцев.

Галина Перелыгина.

— Побывавший в нашем районе 21 января на совещании по итогам года председатель областного суда Иван Иванович Маркин отметил стабильность в работе добринских коллег. А значит, достигнутые успехи не случайны. Стабильность — признак профессионализма…

— Действительно, на протяжении последних нескольких лет мы были первыми в области по работе с гражданскими делами, в 2017 году у нас были лучшие показатели по рассмотрению уголовных дел. В этом, несомненно, заслуга всего нашего коллектива, который, кстати, преимущественно женский. Вместе с техперсоналом у нас трудятся 24 человека, в том числе 4 судьи — представительницы прекрасного пола. Поэтому в связи с федеральным законодательством о сокращении рабочего дня женщин в сельской местности на один час с 1 января перешли на 7-часовой рабочий день. Но на посетителях это ни коим образом не отразилось. Работаем по скользящему графику.

— А какова, по-вашему, ситуация с преступностью в нашем районе?

— В целом в минувшем году снизилось количество рассмотренных дел, а значит, криминогенная обстановка в районе стала более благоприятной. Если года три-четыре назад мы рассматривали до десяти дел по особо тяжким преступлениям (всплеск их нам дали дела о половой неприкосновенности личности), то в 2019-ом было всего два дела данной категории (убийства).

— Судебная система, наверно, одна из самых консервативных, где все сказанное должно быть зафиксировано документально, а из собранных показаний, доказательств и свидетельств, бывает, складываются целые тома. Информатизация как-то облегчила вашу жизнь?

— Здесь мы идем в ногу со временем. Электронное правосудие внедряется повсеместно. Уже с 2018 года граждане могут подать нам заявление в электронном виде, заверенное электронной подписью. В 2019 году таким образом было подано 16 исков, один из них не был принят для рассмотрения, так как электронная подпись не прошла проверку. За этот же период поступило 64 обращения на наш сайт.

С 1 октября прошлого года участники процесса (государственные органы, учреждения и предприятия) извещаются о дате, времени и месте рассмотрения дела с помощью электронных уведомлений, а не почтовых отправлений, как это было раньше. Да и сами дела между судьями распределяет электронная система.

Для оперативности практикуется рассмотрение гражданских дел с применением видеоконференцсвязи. В 2019 году система ВКС была использована по 9 делам и 4 материалам в порядке уголовного и гражданского судопроизводства, в том числе 7 ВКС проводилось с участием исполнительно-исправительных учреждений.

— Насколько работа судов может быть прозрачной для населения?

— Начнем с того, что в прошлом году сайт Добринского районного суда посетили несколько десятков тысяч человек. Здесь посетители могут узнать всю интересующую информацию о движении дела, познакомиться с уже рассмотренными. Контроль за ведением и своевременностью обновления сайта возложен на председателя суда. Судом за год было размещено на сайте 558 решений, 43 приговора, 23 постановления по уголовным делам, 126 постановлений по делам об административных правонарушениях.

— Какие изменения произошли в работе судов в минувшем году и как это отразилось на обычных гражданах?

— В рамках судебной реформы с 1 января 2019 года часть дел, которые до этого рассматривались мировым судом, передали в федеральный: ст. 157 — неуплата алиментов, ст. 264 прим. УК — управление транспортом в состоянии опьянения, ст. 116 — причинение легкого вреда здоровью — совершенные повторно. С 1 октября 2019 года начали действовать апелляционные кассационные суды (изменился порядок обжалования судебных решений районного суда). Создано 6 межрегиональных кассационных судов в РФ. Добринцы обжалуют в г. Саратове. Чтобы исключить сомнения гражданина в объективности и непредвзятости при рассмотрении жалобы, ее теперь отправляют не в областной суд, а межтерриториальный. С введением кассационных судов процессуальное законодательство тоже изменилось. Введено сплошное аудиопротоколирование судебных заседаний по всем гражданским, уголовным делам, за исключением дел по КоАП. Это вызывает большее доверие к суду и дисциплинирует всех участников процесса, а секретарям судебного заседания еще и облегчает работу.

Год назад было разрешено по ходатайству подсудимых, обвиняемых по ст. 105 ч.2 (преступления особой тяжести), привлекать к процессу присяжных заседателей. Путем случайного отбора из списков избирателей района у нас в резерве есть 300 человек (часть для областного суда), которые могут быть присяжными. Чтобы исключить предвзятость, нужно пригласить 60 человек, а из них отобрать 6 для участия в процессе. Но таких ходатайств от подсудимых пока не поступало.

— Самое резонансное дело 2019 года.

— Об убийстве на свадьбе в д. Ржавец Добринского района и дело о жестоком обращении с животными, когда отец на глазах детей забил до смерти собаку.

— Самое объемное дело.

— Гражданское дело ООО «Добрыня» — 12 томов. Общество подало в суд 15 исков (в некоторых более ста фигурантов дела) к физическим лицам, фермерам и индивидуальным предпринимателям о признании недействительными договоров аренды земли. После принятия решения не в пользу «Добрыни» было отправлено 15 жалоб в кассационный суд г. Саратова, куда «уехали» и все многотомные дела.

Прием граждан в суде осуществляется полный рабочий день, с 8.00 до 17.00, без предварительной записи, в порядке очереди. Инвалиды войны и труда принимаются вне очереди

Вопросы задавала Ольга ФРОЛОВА.