В 2019 году прокуратура в Липецкой области выявила на 15% нарушений антикоррупционного законодательства меньше, чем годом ранее

Итоги работы 2019 года и задачи на 2020-й подведены на стратегической сессии управления по вопросам, контроля и проверки администрации Липецкой области.

«В регионе особое внимание уделяется организации антикоррупционной пропаганды, формированию в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, информационному обеспечению антикоррупционной политики», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В отчетном периоде сотрудники управления провели свыше 150 проверок, которыми были охвачены большинство отраслевых и контролирующих исполнительных органов государственной власти области, все районы региона. Проверен ход реализации 23 программных мероприятий государственных программ Липецкой области. Осуществлялся мониторинг строительства наиболее социально значимых объектов, ход реализации государственных программ, особенно финансируемых из федерального бюджета.

Кроме того, в прошедшем году наряду с проведением семинаров-совещаний в рамках антикоррупционного мониторинга осуществлены выезды во все без исключения районы области. По итогам совещаний выработаны меры по совершенствованию работы антикоррупционных подразделений муниципалитетов. В рамках координации деятельности исполнительных органов государственной власти области, уполномоченных на осуществление региональных государственных видов контроля (надзора), разработан и утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» на территории Липецкой области на 2019 год.

Проводимые антикоррупционные мероприятия позволили снизить количество коррупционных нарушений. Об этом свидетельствуют данные правоохранительных органов. Так, прокурорами в прошедшем году в органах исполнительной власти области выявлено на 15% нарушений антикоррупционного законодательства меньше, чем в 2018-м.

Совершенствование эффективности и результативности работы по противодействию коррупции в деятельности администрации области, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления в этом году будет продолжено. «В этой сфере не должно быть безразличия и безответственности. Необходимо проявлять серьезный и ответственный подход к работе», – считает руководитель управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области Анатолий Чичев.