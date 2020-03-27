В администрации Добринского района временно ограничили прием граждан и организаций

В целях реализации мер, предусмотренных распоряжением главы администрации Липецкой области от 10 марта 2020 года № 102-р «О введении режима повышенной готовности на территории Липецкой области», направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в администрации Добринского муниципального района временно ограничен приём граждан и организаций.

Рекомендуем гражданам и организациям обращаться в структурные подразделения администрации района через почтовые отправления (адрес: 399430, Липецкая область, п. Добринка, ул. М. Горького, д.5), региональный портал государственных услуг, единый портал государственных услуг, электронную почту dobrinka@admlr.lipetsk.ru или по телефону (факсу) 8 (47462) 2-17-58.

Обращение в адрес главы Добринского муниципального района возможно через электронную почту dobrinka@admlr.lipetsk.ru, по телефону(факсу) 8 (47462) 2-17-58 или Instagram.

Обращения и документация будут также приниматься через ящик для корреспонденции, расположенный на центральном входе здания администрации района по адресу: п. Добринка, ул. М. Горького, д.5.

Ограничения носят временный характер. О возобновлении приема граждан и организаций будет сообщено дополнительно.