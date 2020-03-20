В администрации Липецкой области произошло сразу несколько назначений

Сразу несколько новых назначений произведено в кадровом аппарате администрации Липецкой области.

Виктор Беребеня

Исполняющим обязанности начальника регионального управления энергетики и тарифов назначен Виктор Беребеня. Ранее он работал генеральным директором ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания». Основная деятельность предприятия – обеспечение стабильного обслуживания объектов электро- и теплосетевого хозяйства региона. Окончил ЛГТУ по специальности инженер. Родился в 1983 году, женат, воспитывает двоих детей.

Александр Завертяев

Исполнять обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области будет Александр Завертяев. Он прошёл трудовой путь от инженера до заместителя директора комплекса теплоснабжения, после чего был принят на госслужбу в управление энергетики и тарифов региона. Родился в 1990 году, женат.

Елена Бабикова

Руководством деятельности подведомственного учреждения управления ЖКХ «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области» займётся Елена Бабикова. Ранее она занимала должность заместителя гендиректора ФКР. Имеет два высших образования: менеджер и специалист по водоснабжению и водоотведению. 45 лет, не замужем.

Все новые руководители приступят к работе с 24 марта.