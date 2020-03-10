В Алексеевке будет детская площадка, а хворостянцам обещают новые фонари и ремонт дорог

В разрезе двух сельских сходов, прошедших в Каверинском и Хворостянском сельских поселениях, можно составить общую картину происходящего там. Итак: местное самоуправление медленно, но верно, движется по рельсам развития и созидания. Проблемы есть, но они – решаемы.

Отчитываясь о работе администрации сельского поселения Каверинский сельсовет за 2019 год, его глава Денис Ширяев отметил, что сельские сходы — не просто традиция, а жизненная необходимость. Для граждан подобные встречи являются важнейшим средством реализации, а порой защиты их прав и законных интересов, возможностью воздействовать на принятие решений на местном уровне. Подводя итоги работы за год, Д. Ширяев сообщил, что прошлой осенью, по просьбе жителей деревни Алексеевка, был закуплен детский игровой комплекс, который планируется установить в ближайшее время. Проведены благоустройство пляжа в Паршиновке, ряд мероприятий по акарицидной обработке против клещей.

В качестве приоритетных задач на 2020-й год докладчик обозначил ремонт и содержание дорог (отсыпка щебнем улицы Школьной в д. Алексеевка, участок улицы Луговая в селе Ровенка, участок улицы Мира в селе Паршиновка).

Сельский сход в Хворостянке начался презентацией проекта «Социальное дерево». После того, как местные культработники и общественники показали свое умение увлечь людей разных возрастов, и рассказали про работу клубных объединений по интересам, приступили к награждению.

Почетные грамоты вручили руководству ООО «Добрыня» за оказанную помощь в ликвидации свалки в бывшей деревне Кульма, вывоз сгоревшего дома в у ДК на ст. Хворостянка, расчистку дорог от снега в зимний период, покупку и установку детских площадок и тренажеров, ежегодное оказание благотворительной денежной помощи на Новогодние праздники, к Масленице, Дню Победы и Дню села. Коллектив отдельного пожарного спасательного поста №13 отметили за помощь в проведении субботников, заливке катка, установку детских площадок и уличных тренажеров, участие в спортивных мероприятиях.

В качестве позитивных изменений, произошедших в поселении в последние годы, его глава Владимир Курилов отметил замену линии электропередач по улице Железнодорожной. Также было закуплено и установлено 70 светильников и заменено 50 лампочек. Была отсыпана дорога на кладбище, на следующий год ее заасфальтировали. Проложена тротуарная дорожка по улицам Советская и Ленинская. Отсыпана дорога по селу Никольское. В 2019 году проводился ямочный ремонт дорог на станции Хворостянка по улицам Ленинской, Пионерской, а также и в Салтычках. Полностью заасфальтированы улицы Свобода и Садовая. В 2019 году отсыпана щебнем улица Народная. В период с августа 2015 по январь 2020 года на территории поселения построена хоккейная коробка с теплой раздевалкой, установлены четыре детские площадки (одна в с. Салтычки), уличные тренажеры, обустроены торговые ряды, оборудованы площадки и установлено 67 контейнеров для сбора ТКО, ликвидирована свалка в бывшей деревне Кульма. В конце 2019 года завершено строительство газопровода по селу Никольское.