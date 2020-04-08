В аптеки Липецкой области поступила новая партия одноразовых масок

В сеть «Липецкфармация» сегодня поступили 150 тысяч масок. Все изделия отечественного производства. Учитывая и без того повышенную на фоне недостатка производства стоимость изделий, областное предприятие и руководство области приняло решение продавать их без торговой наценки по оптовой закупочной цене только с учетом затрат на доставку до пунктов продаж. Жители смогут купить маски по 35 рублей и 20 копеек за единицу.

Маски распределят пропорционально численности районов и будут продавать во всех 18 районах области. В несколько большем объеме они будут направлены в районы, в которых выявлены случаи заражения. С целью обеспечения масками максимального охвата населения их продажа будет ограничена пятью изделиями для одного покупателя.

Следующую крупную партию одноразовых масок в регионе ожидают уже к концу текущей недели. Также в ближайшие дни в ожидается поступление 200 тысяч марлевых повязок.

Как отмечают в администрации области, после снятия остроты проблемы с обеспечением масками системообразующих предприятий, работающих в режиме непрерывного цикла, а также предприятий и организаций, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность и продолжающих работу в период до 30 апреля, абсолютное большинство производимых в области и прибывающих по линии Министерства промышленности и торговли средств защиты будет поступать в розничные сети для обеспечения жителей.