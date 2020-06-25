В Березнеговатке голосуют поправкам в Конституцию РФ

Избирательный участок 04-12 в Березнеговатке, как и остальные в Добринском районе, открылся в 8.00 часов.

Здесь зарегистрировано 422 человека, имеющих право голоса. К 11 часам свое мнение по поправкам в Конституцию выразили более 20 человек без учета тех, кто голосует на дому.

Всего в Березнеговатском сельсовете 3 избирательных участка. Помимо Березнеговатки, еще в Лебедянке и Матвеевке.

Процедура голосования немного непривычна, некоторые избиратели удивляются. Например, тому, что паспорт нужно показывать на расстоянии, а выходить из участка не через ту дверь, в которую входили.

Впрочем, большинство осведомлены обо всех нюансах.

— Знала, как все будет происходить, еще заранее, читала газету, смотрела телевизор, — рассказывает местная жительница Наталья Михайловна Ковыльникова. — Пришла пораньше, хотя голосовать можно до 1 июля. Конституция — важный документ, от нее напрямую зависит наша жизнь, наше будущее, будущее наших детей и внуков. Поэтому нельзя игнорировать голосование. Не хочу, чтобы кто-то что-то решал за меня.