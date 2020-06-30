В Березнеговатке открыли мемориал в честь земляков, не вернувшихся с войны

Современный керамогранит, отливающие золотом буквы и символы. Сегодня в селе Березнеговатка торжественно открыли мемориал в честь земляков, не вернувшихся с войны.

Для его изготовления использовали специальный бетон, срок службы которого — три столетия. В основание памятника замуровали капсулу со списком воинов, сложивших головы на фронтах Великой Отечественной войны, и рукописное послание потомкам…

В центр Березнеговатки в этот день пришел и стар и млад. На каменных табличках монумента — четыреста тринадцать имен и фамилий жителей сел Березнеговатка и Лебедянка. Все они не вернулись домой с войны. Рядом находится стела, увенчанная остроконечной звездой. «Никто не забыт, ничто не забыто» — как напоминание всем нам.

Зарубцевались шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных сёл и городов, выросли новые поколения. Трудно найти в нашей стране семью, не пострадавшую от войны. Кто потерял сына, кто отца или мать, кто сестру или брата, кто друга. Победа досталась очень дорогой ценой. Но еще дороже — память о тех, кто победил фашизм, — эти слова ведущей церемонии тронули до глубины души.

Открыл торжественную часть мероприятия глава Добринского муниципального района Сергей Москворецкий.

— Прежде всего, хочу всех поздравить с юбилейным годом нашей Великой Победы, — обратился он к собравшимся, — к сожалению, в мире еще много тех, кто говорит, что новые поколения постепенно будут забывать про ужасы фашизма, а также про героизм советского солдата и народа. Но этого не будет никогда. Подтверждение моих слов у вас перед глазами. Спустя семьдесят пять лет мы открываем очередной мемориал вашим дедам и прадедам, родственникам и близким людям. Будем достойны их подвига!

В Добринском районе, где свято чтут память о погибших в годы Великой Отечественной войны, на сегодня находятся 24 ухоженных памятника, 5 мемориальных досок, 12 бюстов прославленных земляков, 1 обелиск, 2 братские могилы, 2 отдельных воинских захоронения и аллея Славы.

Один из участников церемонии, житель села Березнеговатка Анатолий Никульшин хорошо помнит 9-е Мая 1975 года. В этот день в центре села торжественно открыли первый памятник воинам-землякам.

— Я в то время был председателем сельсовета, — вспоминает он, — в праздничной колонне тогда прошли 208 бывших фронтовиков и 7 вдов. Народу собралось очень много. Тогда и замуровали в основание памятника машинописные списки всех погибших односельчан. В последние годы старый монумент сильно обветшал, на просьбы общественности построить новый откликнулось руководство нашего района, а также Липецкой области, за что им огромное спасибо от моих земляков. Мой дед Терентий Никульшин прошел всю войну, воевал в пехоте. Поэтому его рассказы о тех страшных событиях навсегда остались в моей памяти.

Полтора миллиона рублей ушло на оформление сметной документации, изготовление памятника и благоустройство прилегающей территории. Место под мемориал выбрали весьма удачное. Рядом — новый сельский Дом культуры, городок уличных тренажеров, детская игровая площадка, оживленная трасса.

— Такие общественные пространства, — отметил глава Добринского муниципального района Сергей Москворецкий, — очень нужны для воспитания у молодежи патриотических чувств. Это место, где любой может почтить память героев-фронтовиков, а также вспомнить односельчан, защитивших от врага и малую, и большую Родину.

Известный липецкий скульптор Македон Сариев разработал эксклюзивный проект памятника. Трудился над заказом пять месяцев, вложил в работу всю душу.

— Иначе и быть не могло, — говорит он, — о той войне я знаю не понаслышке. Мой отец Владимир Сариев начал воевать с белофиннами, продолжил с немцами и завершил свои ратные подвиги в далекой Японии. Поверьте, каждый обелиск или монумент, который проходит через мои руки, забирает частичку моего сердца.

Открыть монумент предполагалось ко Дню Победы, но вмешался коронавирус.

— Этот памятник, — сказала глава сельского поселения Березнеговатский сельсовет Татьяна Пчельникова, — скорбь народа по погибшим, вечная признательность землякам, не вернувшимся с войны. От имени всех жителей нашего поселения выражаю искреннюю благодарность всем, кто помог увековечить память об односельчанах, не вернувшихся с полей сражений.

И вот — кульминация церемонии. Огромное белое покрывало медленно покидает монумент. Серебряный барельеф содержит четыреста тринадцать имен и фамилий. За каждой строчкой — человек, не вернувшийся с фронта домой. К подножию ложатся живые цветы.

Прямоугольная капсула из нержавеющего металла приняла в себя списки погибших на полях сражений. Их до этого аккуратно извлекли из основания старого памятника, восстановили и заламинировали.

Здесь же — послание жителей Березнеговатки потомкам. Нишу замуровывают табличкой с надписью «Вскрыть к столетию Победы».

Затем перед мемориалом прошла панихида по погибшим, ее отслужил настоятель Михаило-Архангельского храма села Демшинка отец Михаил (Пуриче).