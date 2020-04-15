В борьбе с коронавирусом на помощь государству приходит бизнес

Добринский район не стал в этом вопросе исключением. «Первой ласточкой» в благом деле стало ООО «ЛипецкЭкоСтрой», безвозмездно передавшее в район коробку медицинских масок. Его директор Андрей Грищенко родился и вырос в Добринке. Отсюда родом и его супруга. В местном лицее учится его сын.

— Помочь землякам в трудное время, — уверен он, — долг каждого, кто имеет отношение к бизнесу. Для того, чтобы уберечь людей от опасной инфекции, не стоит жалеть средств. Деньги мы еще заработаем, а вот здоровье купить невозможно.

Во дворе районной администрации, куда был доставлен благотворительный груз, предпринимателя встречал председатель комитета координации деятельности по противодействию терроризму, мобилизационной подготовке и делам ГО и ЧС Александр Сергеев. От имени главы муниципалитета Сергея Москворецкого он передал Андрею Грищенко слова благодарности за этот поступок.

Маски будут зарезервированы для работников экстренных служб.

Очень хочется верить, что вслед за ООО «ЛипецкЭкоСтрой» строй благотворителей пополнят крупные агрохолдинги, промышленные предприятия, крестьянские и фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели. Ведь в трудные времена на Руси всегда в чести было бескорыстие.

Напомним, ранее щедрой благотворительной инициативой отметился и Добринский сахарный завод. Предприятие оказало помощь медикам на сумму более полумиллиона рублей. Для Добринской центральной районной больницы были закуплены средства индивидуальной защиты, необходимые для работы в условиях распространения коронавирусной инфекции.