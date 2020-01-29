В Боринском строится новый Дом культуры

Глава региона сегодня посетил стройплощадку нового Дома культуры в селе Боринское Липецкого района. Стены здания уже возведены, в настоящее время завершается монтаж кровли, электропроводки и внутренней вентиляции.
Дом культуры строится на средства областного и районного бюджетов. В ДК разместятся хореографический зал, студии вокала и звукозаписи, изостудия, костюмерная. Зрительный зал будет рассчитан на 300 посадочных мест. Первых посетителей новое учреждение культуры должно принять осенью 2020 года.
«Уверен – новый Дом культуры будет востребован у жителей Боринского, и даст местным талантам возможности для реализации интересных творческих идей и проектов, – отметил Игорь Артамонов. – Важно, чтобы культурная жизнь в районах не угасала, чтобы сельские территории всесторонне развивались».
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