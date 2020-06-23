В Чамлык-Никольском бурят новую артезианскую скважину. Местные жители будут с чистой водой

В Чамлык-Никольском приступили к бурению артезианской скважины. Около 5 лет никольцы, каких в селе проживает более 500 человек, ждали этого момента, поскольку вода в их местности с высоким содержанием железа.

— Работы проводятся за счёт средств областного бюджета, — говорит Андрей Александрович Тарасов, глава сельского поселения Талицкий сельсовет. — Их завершение зависит от подземного водоносного слоя, который может залегать даже на глубине до 70 метров.

В своем Инстаграме глава района Сергей Москворецкий поделился, какие еще решаются задачи по обеспечению добринцев качественной питьевой водой:

— В поселке Плавица уже пробурено две дополнительные скважины. В Добринке на улице Южной бурят новую скважину. В селе Пушкино жители ожидают введения в эксплуатацию нового водоподающего комплекса с водонапорной башней емкостью 20 кубометров. Жители улицы Базарной села Талицкий Чамлык в этом году получат новую 400-метровую ветку водопровода.