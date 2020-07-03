В Чамлык-Никольском пробурили новую скважину. Теперь предстоит соединить ее с водопроводом

В селе Чамлык-Никольское завершено бурение новой артезианской скважины по улице Полевой. Впереди – установка глубинных насосов и фильтров, частотного преобразователя, а также монтаж 150-метровой нитки водопровода, которая соединит скважину с уже имеющимся уличным водопроводом.

У одних лето ассоциируется с отдыхом, загаром и массой приятных впечатлений, а у других вызывает отрицательные эмоции. Улица Полевая в Чамлык-Никольском — весьма населенная, асфальтированная, здесь живут трудолюбивые люди, проложен водопровод. Вот только самой воды в нем в жаркие дни не бывает. От слова совсем. Почему – это уже другой вопрос. Главное – что делать?

Проблема с бесперебойной подачей питьевой воды, поднятая местными жителями, не оставила равнодушным главу муниципалитета Сергея Москворецкого. Вместе с руководителем ОГУП «Липецкоблводоканал» Антоном Симаковым было принято решение бурить для селян новую скважину. Определив источники финансирования работ, приступили к выбору места. К этому отнеслись очень ответственно. Нужно было предусмотреть немало нюансов: возможность в будущем соорудить по периметру скважины 15-метровую охранную зону, наличие под ногами мощных водоносных слоев, а также отсутствие у земельного надела, на котором предстояло начать бурение, частного собственника. За исключением местного сельсовета, разумеется.

Небольшая бригада бурильщиков, представлявшая подрядную организацию, ООО «Мелиоводстрой» из Липецка, прибыла в Чамлык-Никольское три недели назад. На месте их уже ожидала подготовленная и расчищенная от растительности площадка. Постарался глава сельсовета Андрей Тарасов. Когда корреспондент «районки» приехал на место событий, бурильщики, выполнив свою миссию, грузили оборудование в автотранспорт. Бригадир Сергей Сафонов посвятил нас в тонкости своего ремесла. Оказалось, что добыть из-под земли хорошую воду – не так уж и просто.

— Мы использовали проверенный временем способ ударно-канатного бурения, — пояснил специалист, — он предусматривает постепенное разрушение почвы посредством методичных ударов тяжелого орудия. Главным достоинством этого процесса являются простота и доступность. Для укрепления ствола шахты мы установили трубы для обсадки, оборудованные специальным конусным «башмаком», что дало возможность состыковать элементы без применения муфтового сцепления. Водоносную породу вскрывали качественно, без повреждения пористой структуры, что продлит срок службы скважины до 80 лет.

От жителей улиц Полевой, Школьной и Дубровки ежедневно за ходом работ следил местный житель Сергей Сенцов. Вернее сказать, не следил, а помогал бурильщикам: то пару баклажек ледяной колодезной воды им подвезет, то зелени с огорода для обеда. Да и живое человеческое общение никогда и никому еще не вредило…Полевой ежедневно за ходом работ следил местный житель Сергей Сенцов. Вернее сказать, не следил, а помогал бурильщикам: то пару баклажек ледяной колодезной воды им подвезет, то зелени с огорода для обеда. Да и живое человеческое общение никогда и никому еще не вредило…

— Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки, — говорит он, — скважину пробурили, работа движется. Спасибо сем, кто откликнулся на нашу беду. Значит, будем ждать на нашей улице воду. Она, к слову, в наших местах имеет особый вкус. Колодцы, расположенные в округе, как один наполнены качественным содержимым. Да вот, если хотите, проверьте сами: в тридцати метрах от скважины сохранился колодец еще с царских времен.

Проверять не стали, потому как вкус местной воды знаком с детства. В этих местах, у родственников матери, мне приходилось бывать не один раз. Впечатления про воду – ничем не отличается от привычной «колоночной. Да еще и зубы ломит, настолько она ледяная.

Основной водоносный горизонт бурильщики обнаружили на глубине 25 метров под землей. С этой отметки начались залежи крупнозернистого песка, пропитанного влагой. Бурение остановили на отметке 53 метра. Расчеты показали, что объема воды, находящегося там, с лихвой хватит, чтобы создать в системе необходимый напор.

— В этом году мы активно работаем в плане обеспечения жителей качественной питьевой водой, — рассказал глава Добринского муниципального района Сергей Москворецкий, — в районном центре на улице Южной бурим дополнительную скважину, такая же работа выполнена в поселке Плавица, в селе Пушкино ожидаем разрешительную документацию на ввод в эксплуатацию новой водоподающей станции. В Талицком Чамлыке запланировано строительство уличного водопровода. Одним словом, не бросаем людей наедине с проблемой отсутствия водоснабжения.

Что касается улицы Полевой, то немало жителей понимают, и принимают временные объективные трудности. Питьевую воду им подвозят регулярно. Есть и те, кто засыпает жалобами и обращениями контролирующие инстанции. Но ведь это только в сказке бывает: хлопнул три раза в ладоши, и дело сладилось. Реалии таковы – на все нужно время. Конечно, людям в Чамлык-Никольском хочется, чтобы живительная влага поступила к ним в жилища из водопроводных кранов как можно быстрее. И поступит, будьте уверены. Надо лишь немного подождать…