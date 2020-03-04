В Чамлык-Никольском вода богата железом. И это беда! Но с ней будут бороться

Во время сельского схода три местных жителя, труженики тыла, получили из рук главы района Сергея Москворецкого юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Под аплодисменты награды были вручены Анатолию Гавриловичу и Серафиме Степановне Кашириным, Вере Ивановне Соломахиной.

Открывая сход, глава сельского поселения Талицкий сельсовет Андрей Тарасов назвал предприятия, являющиеся бюджетообразующими. В первую очередь, производственный участок имени Нестерова ООО «Добрыня», который обрабатывает около 4000 га пашни, принадлежащих в виде земельных долей нашим жителям. Предприятие работает стабильно, получая высокие урожаи, вовремя платит зарплату и отчисления в виде налогов в бюджет. Расположенный на нашей территории Добринский рыбхоз в отчетном году тоже получил неплохие результаты, вырастил и реализовал 190 тонн живой прудовой рыбы. Здесь работают 17 человек, средняя заработная плата составляет 22187 рублей в месяц.

Не стали обходить на сходе «острые углы». Так, в Талицком Чамлыке перебои с водоснабжением по-прежнему остаются одной из насущных проблем, причиной которых является большой срок эксплуатации водопроводных сетей, вследствие чего — часто возникающие порывы. В Чамлык-Никольском качество водопроводной воды не соответствует допустимым нормам по содержанию железа. Но глава сельсовета успокоил жителей, сообщив им приятную новость.

В настоящее время в планах управления ЖКХ Липецкой области стоит строительство разведочно-эксплуатационной скважины в Чамлык-Никольском (стоимость работ 3 609, 5 тысячи рублей за счет областного бюджета), а также замена водопроводных сетей по улицам Базарной и Садовой в Талицком Чамлыке. Также Тарасов отметил, что вопрос с уличным освещением по улицам Заречной, Школьной и Нестерова был положительно решен еще в прошлом году. Сейчас появилась возможность заменить все устаревшие фонари на современные светодиодные. В 2019 году завершено благоустройство территории перед Домом культуры, капитально отремонтирована улица Первомайская, ликвидирован несанкционированный полигон ТБО.

В нынешнем году в сельсовете планируют отсыпать щебнем дорогу в деревне Московке и уложить новый асфальт по улице Молодежной. Модернизация системы уличного освещения и работы по благоустройству территории дополняют этот перечень.

Эдуард ДЕМИХОВ.

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