В данковских школах устанавливают новые питьевые фонтанчики

В образовательных организациях Данковского района началась работа по установке питьевых фонтанчиков. Запланирован монтаж 28 штук, в их числе как установка новых, так и частичная замена уже имевшихся в школах. В числе первых — лицей № 6. Здесь на каждом из четырёх этажей будут установлены питьевые фонтанчики.

Для эффективного функционирования питьевых точек строительная компания ведёт работу по прокладке трубопровода и канализационных сетей. Установку фонтанчиков в школах района планируется завершить к 20 апреля.

Задачу обеспечить школы чистой питьевой водой поставил руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. Фонтанчики установят в 261 школе и оборудуют фильтрами для очистки воды.

«Здоровье и безопасность детей — превыше всего, — подчёркивает Игорь Артамонов. — Во многих школах нет чистой питьевой воды. Мы изучили вопрос и приняли решение обеспечить все образовательные учреждения отфильтрованной водой».

Согласно санитарным нормам, основными формами организации питьевого режима в образовательных учреждениях является использование кипяченой водопроводной воды, воды, расфасованной в ёмкости, и воды, подаваемой через стационарные питьевые фонтанчики.

Питьевая вода должна быть доступна ребенку в течение всего времени его нахождения в образовательном учреждении. Она должна соответствовать санитарным требованиям по органолептическим показателям, безопасности в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредная по химическому составу, полноценная по содержанию основных биологически необходимых макро- и микроэлементов. Все эти нормы будут соблюдены.