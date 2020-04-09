В Данковском районе открылось территориальное подразделение Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям

В Данковском районе с учётом всех мер профилактики распространения коронавирусной инфекции открылось местное территориальное подразделение Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Руководитель областной общественной организации «Поиск пропавших детей» Вячеслав Телин представил Анастасию Сиротину, которая возглавила работу местного подразделения.

Для эффективной работы новой структуры передано необходимое оборудование, полученное в рамках проекта «Фонд президентских грантов»: ноутбук, программы, квадрокоптер с высокой степенью разрешения, рации, навигаторы для отслеживания действий групп, планшет, карты памяти, сигнальные жилеты, многофункциональный лазерный сканер-принтер, канцтовары.

В ближайшее время волонтёры Данковского подразделения, а сегодня их 21, пройдут заочное и очное обучение.