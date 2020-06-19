В Данковском районе установили детский многофункциональный комплекс

Новая детская игровая спортивная площадка появилась в одном из самых отдаленных населенных пунктов Данковского района – селе Телепнево. Ее строительство велось в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Повышение уровня жизни населения региона и благополучие каждого человека – приоритет в деятельности администрации Липецкой области.

«На этой работе мы сосредоточили все наши усилия», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Детский многофункциональный комплекс был установлен за счет федеральных, областных и местных ассигнований, а также внебюджетных средств. Всего было израсходовано около 1,6 млн рублей, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области.

Новый объект включает большую карусель, игровой комплекс «Витязь», качели разных видов, а также песочный дворик с горкой. В отдельной зоне обустроен спортивный комплекс, где установлены ворота для мини-футбола, баскетбольное кольцо и пять уличных тренажеров. Также на территории есть скамейки, где можно просто отдохнуть. Установлены урны, бордюры, сетчатое ограждение.