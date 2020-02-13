В Демшинке появится новый сквер к 75-летию Великой Победы

С 7 февраля в Демшинке приступили к благоустройству территории возле здания школы и детского садика. В планах главы поселения Александра Двуреченских к 75-летнему юбилею Великой Победы разбить здесь новый сквер.

Сейчас ведутся активные подготовительные работы по опиловке и вырубке сухих и аварийных деревьев. На просьбу сельского главы о помощи откликнулись инициативные односельчане, которые в свободное от работы время помогают преобразить школьную территорию. Таковых набирается почти два десятка человек. После того как эти деревья удалят, начнется корчевание пней. Техникой работающим помогают местные сельхозпроизводители, которые ведут свой бизнес в поселении.

Сквер будет иметь площадь почти 2700 квадратных метров (64 на 42 метра). Весной, к главному майскому празднику, с помощью односельчан здесь высадят 75 саженцев лип и 80 саженцев сирени. Их приобретут в питомнике в Становлянском районе, с руководством которого уже есть договоренность. По предварительным подсчетам, на это будет потрачено 92 тысячи рублей вместе с доставкой саженцев в Демшинку.

У Александра Двуреченских есть и дальнейшие планы по благоустройству данной территории: выложить дорожки плиткой и установить скамейки, сделать освещение.