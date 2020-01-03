В Демшинском поселении на создание новогоднего настроения потратили 50 тысяч рублей

При подготовке к новогодним праздникам в Демшинском сельском поселении упор сделали на инициативу местных жителей. Большую помощь в убранстве общественных зданий местному главе поселения Александру Двуреченских оказали активные односельчане Виктор Пешков, Сергей Подхалюзин, Евгений и Олег Глотовы, Юрий Лесных, Николай Кузин. Общими силами они нарядили ели около сельской администрации, сделали подсветку деревьев, украсили фасад здания цифрами грядущего года и фигурой мыши. Были установлены и другие декорации любимого праздника, на фоне которых уже вовсю фотографируются жители села.

В этом году для детского сада, школы и Дома культуры были закуплены искусственные деревца. А вот в местном храме установлена живая елка, которую приобрела сельская администрация.

На создание новогоднего настроения для односельчан сельская власть дополнительно потратила порядка 50 тысяч рублей. Оригинальность и красоту убранства уже оценили и сами демшинцы, и районная конкурсная комиссия, объезжавшая перед Новым годом все сельские поселения.