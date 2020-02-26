В Добринке планируют издать книгу о воинах-земляках

В рамках проекта «Социальное дерево» намечено издание книги о добринцах, вставших на защиту Отечества в годы Великой Отечественной войны, тех, кто пал на полях сражений и кто вернулся с победой домой.

В настоящее время продолжается сбор материала о наших земляках-героях для будущей книги. Все, кто желает увековечить память своих отцов, дедов и прадедов, могут сделать это, рассказав о них на страницах готовящегося к печати издания. Для этого вам нужно обратиться в военкомат, редакцию газеты или библиотеку.

Телефон для справок: 2-14-05.