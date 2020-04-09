В Добринке приступают к реконструкции старого детского парка. Там появится хоккейная коробка

Старый детский парк в центре Добринки получит вторую жизнь. Сегодня здесь демонтируют лавочки, урны для мусора, детские игровые площадки. На очереди – тротуарная плитка и многолетние кустарники.

На днях на территорию парка зайдет тяжелая техника, чтобы начать земляные работы. Как сообщил глава сельсовета Николай Чижов, начавшиеся преобразования олицетворяют собой первый этап благоустройства общественного пространства.

По планам, здесь появится современная пластиковая коробка, как для игры в хоккей, так и для катания на коньках, теплые раздевалки, небольшая трибуна для зрителей, система освещения.

Также строители сделают большую центральную аллею, кардинально изменится и входная группа. В обновленном парке появятся новые скамейки, фонари, цветники и кустарники.

Николай Чижов особо подчеркнул, что все то, что сейчас демонтируется, будет установлено в других местах отдыха, как в районном центре, так и ряде сельских поселений.