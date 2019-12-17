В Добринке пройдет парад Дедов Морозов

В эту пятницу, 20 декабря, в Добринке состоится театрализованное шествие Дедов морозов (0+). Оно пройдет от центра культуры и досуга до центральной площади. Начало — в 12.00 часов.

Поднимать настроение добринцам будут Деды Морозы и Снегурочки со всего района. На главной сцене райцентра участники шествия продемонстрируют свои таланты. Организаторы приготовили немало интересного: игры, песни, танцы, хороводы и многое другое. Поучаствовать в мероприятии приглашают всех желающих.

Напомним, что в последний раз парад Дедов Морозов проводился два года назад. Посмотрите, как это было. Вот видео.