Общество

В Добринке прошли учения по ликвидации условного ДТП

3 часа назад
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Сегодня в Добринке прошли учения экстренных служб района по ликвидации последствий условного ДТП. В них приняли участие спасатели, ГИБДД, представители районной администрации, службы «Скорой помощи» и коммунальной службы.

По легенде учений столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате в микроавтобусе оказались заблокированными пассажиры.

Все участники учений сработали быстро и эффективно. Чтобы вызволить условных пострадавших и передать их медикам для оказания неотложной помощи, ушли считанные минуты.

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